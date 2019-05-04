طائر أسترالي يُعطّل مشروعًا ضخمًا لإنتاج 27 مليار طن فحم

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تسبب طائر أسترالي مهدد بالانقراض، في تعطيل تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق؛ يصل إنتاجه لـ27 مليار طن، وذلك بسبب ضعف الخطة البيئية المُقدمة من الشركة.
وقال موقع «إنترناشيونال نيوز»، اليوم السبت، إنّ شركة «أداني» قدمت خطة لاستكمال المشروع؛ لكن حكومة ولاية كوينزلاند رفضت ذلك، من أجل حماية الطائر الذي يُعرف باسم «الحسون ذو الرقبة السوداء»، خلال فترة تشييد المنجم؛ لتضحي الحكومة بهذا المشروع الضخم لحماية الطائر من الانقراض، وطالبت بضرورة توفير بدائل لحل الأزمة والحفاظ على البيئة.
وتناقصت أعداد الطائر، الذي يعيش في بعض الأجزاء من كوينزلاند، بنسبة 80% في العقود الأخيرة؛ لأسباب عديدة أبرزها التوسع العمراني، وتنامي كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية بالمناطق التي يقطنها.
وكانت الحكومة الأسترالية، قد شكّلت لجنة لدراسة المشروع والحالة البيئية؛ لكن اللجنة المسؤولة عن التقييم طالبت بوقف المشروع؛ لما يمثله من خطر على طائر الحسون، وضررٍ بالبيئة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.