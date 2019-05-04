دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper طائر أسترالي يُعطّل مشروعًا ضخمًا لإنتاج 27 مليار طن فحم

تسبب طائر أسترالي مهدد بالانقراض، في تعطيل تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق؛ يصل إنتاجه لـ27 مليار طن، وذلك بسبب ضعف الخطة البيئية المُقدمة من الشركة.

وقال موقع «إنترناشيونال نيوز»، اليوم السبت، إنّ شركة «أداني» قدمت خطة لاستكمال المشروع؛ لكن حكومة ولاية كوينزلاند رفضت ذلك، من أجل حماية الطائر الذي يُعرف باسم «الحسون ذو الرقبة السوداء»، خلال فترة تشييد المنجم؛ لتضحي الحكومة بهذا المشروع الضخم لحماية الطائر من الانقراض، وطالبت بضرورة توفير بدائل لحل الأزمة والحفاظ على البيئة.

وتناقصت أعداد الطائر، الذي يعيش في بعض الأجزاء من كوينزلاند، بنسبة 80% في العقود الأخيرة؛ لأسباب عديدة أبرزها التوسع العمراني، وتنامي كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية بالمناطق التي يقطنها.

وكانت الحكومة الأسترالية، قد شكّلت لجنة لدراسة المشروع والحالة البيئية؛ لكن اللجنة المسؤولة عن التقييم طالبت بوقف المشروع؛ لما يمثله من خطر على طائر الحسون، وضررٍ بالبيئة.

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