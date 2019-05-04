فيديو لمراسم التتويج الرسمي لملك تايلاند

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مراسم التتويج الرسمي لملك تايلاند
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وارتدى الملك تاج النصر الذي يصل وزنه إلى 7.3 كيلوغرام، في مراسم التتويج التي بات فاجيرالونكورن البالغ من العمر 66 عاما بموجبها، ملكا دستوريا بعد وفاة والده الملك بوميبون أدولياديج.
ورافقت الملكة الجديدة سوتيدا الملك، بعد الإعلان المفاجئ عن زواجها من فاجيرالونكورن قبل 3 أيام من التتويج.
وتجرى مراسم التتويج بعد انقضاء فترة حداد على الملك الراحل، وتأتي في ظل حالة من الضبابية بشأن أزمة انتخابات معلقة دون حل بين رئيس المجلس العسكري الحالي و"جبهة ديمقراطية" تحاول إبعاد الجيش عن السياسة.
وجلس الملك فاجيرالونكورن في قاعة العرش في القصر الكبير أسفل مظلة من 9 طبقات تحمل كافة الرموز الملكية، ومنها تاج مطلي بالذهب ومزخرف بالماس، برفقة الملكة وأفراد الأسرة المالكة ورهبان.
وقال فاجيرالونكورن في أول تصريح ملكي له بعد التتويج: "سأحكم بالعدل من أجل مصلحة المملكة والشعب للأبد".
كما منح فاجيرالونكورن الملكة سوتيدا، مضيفة الطيران السابقة على الخطوط الجوية التايلاندية، لقبها الملكي الكامل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.