"عيد ميلاده الـ 91".. حفيد مبارك ينشر أحدث صورة للرئيس الأسبق

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تجمعه بالرئيس الأسبق وسوزان مبارك داخل منزلهم بمصر الجديدة. ويحتفل الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ91. وتداولت صفحات مؤيدة للرئيس الأسبق، الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

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