مصادر: عفو رئاسى قريبًا عن عدد من الشباب المحبوسين

كتب محمد الجالى كشفت مصادر مطلعة عن صدور عفو رئاسى قريبا عن عدد من الشباب المحبوسين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر عدة قرارات جمهورية سابقة بالعفو عن عدد من الشباب والحالات الصحية، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك بناء على لجنة العفو الرئاسي المشكلة تنفيذاً لمؤتمر الشباب السنوى الاول الذى عقد بمدينة شرم الشيخ 2016.

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