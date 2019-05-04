وفد بلدي فرنسي زار بلدية بشري وغابة الأرز ومتحف جبران وقاديشا

زار رئيس بلدية Neuilly الفرنسية، ونائب رئيس اتحاد بلديات باريس جان كريستوف فرومونين، برفقة رئيس جمعية الصداقة لبنان- نويي وكارلوس فضول، قصر بلدية بشري، حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية بشري فرادي كيروز، نائب رئيس البلدية جوزيف الفخري، رئيس هيئة الحفاظ على البيئة الدكتور يوسف طوق، أعضاء المجلس البلدي، وإداريين من البلدية.
وتأتي الزيارة في اطار التعاون بين بلدية بشري وهيئة الحفاظ على البيئة، وقد تركز البحث خلال لقاء بين الجانبين اللبناني والفرنسي، على "شؤون البلديتين وسبل التعاون، خاصة على الصعيد البيئي، وعلى الأصعدة الثقافية والاجتماعية".
وجال الوفد والحضور بعد اللقاء، على مشاتل لجنة أصدقاء غابة الارز، وكان في استقبالهم رئيس اللجنة أنطوان جبرائيل طوق، والمهندس قزحيا طوق، من ثم انتقلوا الى غابة "أرز الرب" حيث غرس فرومونين والوفد المرافق، أرزة في محيطها، بعدها زيارة متحف جبران خليل جبران، ووادي قاديشا.
وفي الختام، أقامت بلدية بشري، مأدبة غداء على شرف فرومونين والوفد المرافق.
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