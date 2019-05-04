سرحان زار مقر عام اليونيفيل على رأس وفد ضد 12 قاضياً

زار وزير العدل ​ألبرت سرحان​ المقر العام ل​قوات اليونيفيل​ في الناقورة، على رأس وفد ضم 12 قاضيا، حيث استقبله رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ​ديل كول​.

وبعد ترحيب من ديل كول بسرحان والوفد المرافق، ثم عقد اجتماع "تم التطرق خلاله إلى الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل وعلى طول ​الخط الأزرق​، حيث أشاد الوزير سرحان بالتعاون المستمر بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية"، بحسب بيان لليونيفيل.

وأعرب ديل كول عن تقديره "الجهود القيمة والدور الحيوي للوزير والقضاء في تعزيز سيادة القانون وتوسيع سلطة الدولة على المستوى الوطني، وكذلك داخل منطقة عمليات اليونيفيل"، مؤكداً أن "اليونيفيل على استعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة في هذا المجال، وذلك بالطبع ضمن حدود ولايتها".

Advertisements

وأبرز ديل كول "أهمية آلية الارتباط والتنسيق والمنتدى الثلاثي، في تخفيف حدة التوتر أو الحوادث على طول الخط الأزرق"، مشيدا بـ"التعاون المستمر بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مما ساعد على ضمان 13 عاما من الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل التي تبلغ مساحتها 1060 كيلومترا مربعا".

بعد ذلك جال الوفد على "الخط الأزرق" واستمع الى شروحات حول قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار على الخط البلغ طوله 120 كيلومترا.

يذكر أن الوفد ضم: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، النائب العام التمييزي بالانابة القاضي عماد قبلان، رئيس محكمة النقض العسكرية القاضي صقر صقر، رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قاضي التحقيق الأول القاضي فادي صوان، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، النائبة العامة الإستئنافية في النبطية القاضية غادة أبو علوان، النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، المدعي العام للشؤون المالية القاضي جان طنوس ورئيس محكمة الشؤون العقارية القاضي أحمد مزهر.