الشامسي: الحريري رجل الاعتدال والوفاء وأهالي طريق الجديدة يستحقون منا الكثير

أكّد السفير ​الإمارات​ي في ​لبنان​ ​حمد الشامسي​ "أنّنا دائمًا في العمل الخيري والإنساني، سنكون في المقدمة"، لافتًا إلى أنّ "هذا المكان يعني لنا الكثير، وقد تمّ اختياره بناء على توجيهات من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، وهو يستحقّ تواجدًا أكبر منّا كدولة الإمارات".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّه "يهمّنا نجاح هذا الإفطار الّذي هو تحت رعاية الحريري، ولا يمكن أن نبخل على الأمور الدينية، ولا أحد يخرج عن تعاليم الدين في ​شهر رمضان​ الكريم". وشدّد على أنّ "هناك أشخاصًا ربّما يسعون إلى إفشال هذا المشروع أو التجمع، لكنّهم لن ينالوا إلّا الفشل في هذا التوجّه".

وأوضح الشامسي أنّ "​الدين الإسلامي​ هو دين التسامح و​المحبة​ والانفتاح على الجيمع، والحريري رجل الاعتدال والوفاء، وأهالي ​طريق الجديدة​ يستحقّون منّا الكثير"، مبيّنًا أنّه "يهمّنا أن لا يُسيّس أحد موضوعًا خيريًّا وعائليًّا". وكشف "أنّنا اتّفقنا على فتح مركز صحي بعد شهرين في ​جامعة بيروت العربية​، لخدمة المنطقة بشكل عام".

وأعاد التأكيد أنّ "هذه المنطقة تعني لنا، وأنا أعرف العائلات عائلة عائلة. ومن يحاولون الاصطياد بالماء العكر، يجب الانتباه منهم، ويحب أن نكون إلى جنب رجل الاعتدال والتسامح الّذي تربطه علاقة مميّزة مع الإمارات".