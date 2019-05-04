أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، الّذي شارك في اعتصامات العسكريين المتقاعدين، "أنّني ضدّ الحسومات والمسّ بالرواتب من القطاع العام والعسكريين، وطبيعي أن أقف مع العسكريين فأنا عسكري سابق، ولن أقف متفرّجًا إذا كان هناك ظلم يلحق بهم".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الناس لا تثق بالحكومة، وإذا كانت هذه الأخيرة ستكمل بالمسار نفسه الّذي تسير عليه منذ التسعينيات، عندها لن أثق بها".
وأوضح روكز من جهة ثانية، أنّ "مرفأ جونية يُمَوّل باعتمادات من الدولة، واقتراحي أن يتمّ تلزيمه على طريقة الـ"B.O.T"، أي من خلال إشراك القطاع الخاص. وهذا الرأي ليس معاكسًا لرأي رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، بل ربّما اقتراحي يسرّع أكثر في المعالجة". وكشف "أنّني طرحت الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الّذي اعتبر أنّه يمكن تلزيم المرفأ على طريقة الـ"B.O.T".
وعمّا إذا كان يسير عكس "التيار الوطني الحر"، شدّد على "أنّني أسير بشكل مستقيم، ولكلّ رأيه، وأنا في قلب الحالة السياسية"، مبيّنًا "أنّني لم أسمع انزعاج باسيل من خطواتي".
كانت هذه تفاصيل خبر روكز: لا أثق بالحكومة إذا أكملت بالمسار السابق نفسه ولم أسمع انزعاج باسيل من خطواتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.