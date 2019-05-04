قرداحي: نريد خفض التكلفة الإنتاجبة للدين العام وألا نستمر بمعدلات الفوائد المرتفعة

شدّد المستشار الإقتصادي في "​التيار الوطني الحر​" ​شربل قرداحي​ على "أنّنا نريد خفض التكلفة الإنتاجبة للدين العام، ونريد ألّا نستمر بمعدّلات الفوائد المرتفعة".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا دعينا منذ سنة ونصف السنة، إلى عمليات مالية كبيرة، لاستبدال ديون قائمة بفوائد أقل".