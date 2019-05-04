شدّد المستشار الإقتصادي في "التيار الوطني الحر" شربل قرداحي على "أنّنا نريد خفض التكلفة الإنتاجبة للدين العام، ونريد ألّا نستمر بمعدّلات الفوائد المرتفعة".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا دعينا منذ سنة ونصف السنة، إلى عمليات مالية كبيرة، لاستبدال ديون قائمة بفوائد أقل".
كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: نريد خفض التكلفة الإنتاجبة للدين العام وألا نستمر بمعدلات الفوائد المرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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