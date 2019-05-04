جورج عدوان: على المصارف المشاركة في خدمة الدين

أكد نائب رئيس الحزب "​القوات اللبنانية​" النائب ​جورج عدوان​، في حديث تلفزيوني، أن "القوات" هو حزب الجمهورية التي تضم جميع المواطنين، مشدداً على أن الحزب يؤيد الضريبة على المصارف التي عليها أن تشارك في خدمة الدين، فهي لا يمكن أن تكون استفادت طيلة السنوات الماضية من الفوائد، وأن لا تشارك اليوم عندما يكون البلد بحاجة للمساعدة".

وأشار عدوان إلى أن "إيقاف التهرب الجمركي الشرعي، بالإضافة إلى التهرب الجمركي في المرافق غير الشرعية، يدخل لخزينة الدولة في العام الأول بين 600 و700 مليون دولار، وبعدها نتجاوز المليار دولار، وهم في المقابل يبحثون عن الـ 100 ألف ليرة في جيب المواطن"، معتبراً أن "المرفأ هو مؤسسة لا نعلم لمن تتبع او ماذا تفعل".