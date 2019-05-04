النشرة: بعض أبناء صيدا احتشدوا أمام البلدية رفضا لقرار منع الدراجات خلال رمضان

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "المتضرّرين من قرار منع ​الدراجات الكهربائية​ في صيدا، احتشدوا أمام ​بلدية صيدا​ للتعبير عن رفضهم القرار مع بداية ​شهر رمضان​ المبارك".

وأوضح أنّ "القرار الصادر عن ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ والقاضي بمنع تجوّل الدراجات الكهربائية ضمن نطاق ​مدينة صيدا​ طيلة شهر رمضان المبارك، لاقى إستياء شريحة كبرى من أبناء المدينة، الّذين اعتبروا أنّ الخطوة بمثابة عقاب لهم، خصوصًا وأنّ الدراجات الكهربائية تُعتبر وسيلة تنقّل توفّر على قسم كبير عناء أزمة السير".

وبيّن أنّ "كذلك، أشار عدد من أصحاب المطاعم والمحال التجارية أنّهم يعتمدون على توصيل وجبات الإفطار إلى زبائنهم من خلال خدمة "الديليفري" عبر الدراجات الكهربائية بهدف اختصار الوقت والمسافة، وبالتالي يأتي قرار منع تجوّل الدراجات في رمضان بمثابة صفعة لأصحاب المطاعم والمقاهي، كما أنّه قطع لأرزاق عدد كبير من الأشخاص الّذين يعتمدون خدمة التوصيل كمهنة لهم".

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، قد أعلنت أنّ "بناءً على قرار محافظ ​لبنان​ الجنوبي، الصادر بتاريخ 25/4/2019، وحفاظًا على السلامة العامة، سيتم التشدّد في منع تجول الدراجات الكهربائية ضمن مدينة صيدا، طيلة شهر رمضان المبارك".