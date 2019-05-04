شربل: "مصرف لبنان" يجب أن يعطي 80 بالمئة من أرباحه للدولة

شدّد الوزير السابق ​مروان شربل​ على "أنّني لست حزبيًّا ولا "أبيّض" وجهًا مع أحد، ولا أنتظر أن أصبح وزيرًا أو رئيس جمهورية، وما يهمّني هو بلدي".

وأوضح في حديث تلفزيوني، "أنّني قلت في وقت سابق أنّه لا يصحّ أن يحصل تفوات بالرواتب بين ال​لبنان​يين". ودعا نقابة موظفي"​مصرف لبنان​" إلى "إرسال لائحة رسمية بكلفة رواتب وتعويضات جميع العاملين في المصرف، وعندها سأعتذر، وإذا كان معي حقّ فعندها المطلوب الاعتذار".

وركّز شربل على أنّ "مصرف لبنان" يجب أن يعطي 80 بالمئة من أرباحه للدولة، وأنا لم أستهدف بكلامي ​المصرف المركزي​ ولا أي مؤسسة، بل قلت أين تُهدر الأموال".