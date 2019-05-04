المحكمة العليا السعودية: لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان

أعلنت المحكمة العليا في ​السعودية​ أنّ "بناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال ​شهر رمضان​ المبارك لهذا العام 1440هـ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة".

وأوضحت في بيان، أنّ "للأسباب الّتي أشارت إليها المحكمة في إعلانه، ستعقد جلسة مساء يوم غد الأحد وتصدر قرارًا بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتمّ إعلانه حسب المتبع".