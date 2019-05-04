تحقيقات في فرنسا إثر الاشتباه بارتكاب الشرطة تجاوزات خلال تظاهرة عيد العمال

كشفت مصادر في ​الشرطة الفرنسية​ لوكالة "فرانس برس"، أنّ "جهاز التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية أوكِل التحقيق في احتمال ارتكاب قوات الأمن تجاوزات خلال تظاهرة ​عيد العمال​ في الأول من أيار في ​باريس​".

وبيّن أنّ "رئيس الشرطة في باريس طلب من جهاز التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية التحقيق في هذه الواقعة، بالإضافة إلى التحقيق في حالتين أخريين محتملتين كشفتهما تسجيلات مصوّرة".

وكانت قد نُظّمت التظاهرة التقليدية لمناسبة عيد العمال بباريس وسط أجواء مشحونة، بعد وقوع مواجهات قبل بدء التحرّك واستمرارها طواله.