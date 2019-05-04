أدرعي: تدمير نفق هجومي لحركة الجهاد الإسلامي بجنوب غزة واستهداف 70 نقطة بالقطاع

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، "تدمير نفق إرهابي هجومي في جنوب ​قطاع غزة​ تابع لـ"​حركة الجهاد الإسلامي​"، كان قد اجتاز إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من جنوب قطاع غزة"، موضحًا أنّه "تمّ تدمير النفق بغارة لمقاتلات حربية حيث كان تحت متابعة تكنولوجية لقواتنا حتّى تدميره، وكان يهدف لتنفيذ عملية إرهابية داخل إسرائيل".

وبيّن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي أنّه "تمّ حفر النفق من نقاط عدّة، حيث يبلغ عمقه 20 مترًا وله مداخل عدّة"، مؤكّدًا أنّ "​سلاح الجو الإسرائيلي​ يواصل دكّ أهداف إرهابية في القطاع، وحتّى اللحظة تمّ استهداف 70 هدفًا في قطاع غزة".

وأرفق أدرعي التعليق، بفيديو للعملية.