"سانا": العثور على بقايا مشفى ميداني ومفخخات من مخلفات "داعش" في بادية السويداء

كشف مصدر ميداني في إحدى مجموعات الدفاع الشعبية في السويداء، لـ"الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "في إطار متابعة عمليات تمشيط ما تبقّى من مناطق البادية لتأمينها حفاظًا على حياة المدنيّين، بعد إنجاز تحريرها من قِبل الجيش السوري من إرهابيي تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، تمّ العثور أمس في منطقة الوعر شرق الدياثة، على بقايا مشفى ميداني وعدد من القذائف والألغام المُعدّة كعبوات ناسفة ومفخّخات بأحجام مختلفة، إضافة إلى قذائف "هاون" كان الإرهابيون يستخدمونها للاعتداء على المدنيّين في القرى الآمنة في المنطقة".
ولفت إلى أنّ "في إطار عمليات التمشيط والبحث وملاحقة فلول إرهابيي "داعش" في بادية السويداء الشرقية والجروف الصخرية في منطقة الكراع، نفّذت وحدة من الجيش أواخر شهر آذار الماضي عملية خاطفة وسريعة استهدفت مجموعة إرهابية تسلّلت عبر البادية، ما أدّى إلى القضاء على خمسة منهم ومصادرة أسلحتهم وتفجير بعض العبوات الناسفة من مخلّفاتهم".
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