تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية والاثنين أول أيام رمضان

أفادت قناة "العربية" عن تعذر رؤية هلال ​شهر رمضان​ في السعودية مساء اليوم السبت، ما يعني أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان والاثنين أول أيام رمضان.

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