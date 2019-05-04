ترامب: اتصال جيد جدا مع بوتين وإمكانيات ضخمة لعلاقات ممتازة مع روسيا

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، تعليقا على نتائج اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بويتن، وجود إمكانيات ضخمة لإقامة علاقات جيدة بل ممتازة بين الولايات المتحدة و​روسيا​.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار إلى "مكالمة جيدة جدا أمس مع الرئيس الروسي بوتين. هناك إمكانيات ضخمة لعلاقات جيدة ممتازة مع روسيا، رغم ما تقرأونه وترونه في إعلام الأخبار الكاذبة".

وتوجه إلى المواطنين الأميركيين بالوقل: "انظروا كيف ضللوكم بشأن مسألة التواطؤ مع روسيا. إن العالم يمكن أن يصبح مكانا أفضل وأكثر أمانا. ممتاز!".