الجيش التركي يستعد لشن عملية عسكرية ضد أكراد سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (أ ش أ)

كشف مصدر ميداني عن استعدادات يجريها الجيش التركي، بالتعاون مع الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، بهدف شن عمليات عسكرية ضد أكراد سوريا خلال الساعات المقبلة في مدينة تل رفعت بمحافظة حلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصدر قوله، إن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع طارئ بين عناصر من الجيش التركي وقوات من "الجيش السوري الحر"، مشيرا إلى أن قصف مواقع الأكراد في "تل رفعت" بدأ بالفعل تمهيدا للعملية العسكرية المرتقبة.

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وأوضح أنه تم البدء بإزالة السواتر الترابية التي تفصل قوات الجيش التركي والجيش السوري الحر عن المسلحين الأكراد.

واحتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية في مارس 2018 إثر عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي استهدفت الأكراد السوريين وأدت إلى مقتل ونزوح عشرات آلاف من الأشخاص.

كما تسيطر تركيا والقوات الموالية لها من تنظيم "الجيش السوري الحر" على مناطق واسعة بمحافظة حلب شمال سوريا، نتيجة عملية "درع الفرات"، التي نفذت في 24 أغسطس 2016.