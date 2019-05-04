شهران لتنفيذ "خبطة العمر".. أسرار ومفاجآت سرقة 12 مليونا في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهران فقط احتاجهما سائق بشركة لنقل الأموال للتخطيط لـ"خبطة العمر" التي سيودع معها الفقر وينتقل لمستوى اجتماعي يرضي طموحاته، غير عابئ باحتمالية كشف أمره ومطاردته من رجال الشرطة بعد استيلائه على 12 مليونا و490 ألف جنيه بالاشتراك مع آخرين.

تفاصيل الواقعة قيد التحقيق، تعود إلى تلقي العميد محمد رسلان مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغا من مسؤولي شركة لنقل الأموال بسرقة سيارة تابعة للشركة بداخلها حقائب مبالغ مالية؛ نحو 12 مليون جنيه قبل إيداعها بماكينات الصرافة.

شكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر؛ للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

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فور وصوله مكان البلاغ عمد العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لتكشف عن مفاجآت عدة أولها أن سائق السيارة استغل ترجل مرافقيه استعدادا لبدء نقل حقاب الأموال لماكينة صرافة وفر هاربا بينما تتبعته سيارة أخرى يستقلها 4 أشخاص.

على بعد أمتار من ماكينة الصرافة توقفت سيارة نقل الأموال، وترجل مستقلو السيارة الأخرى الأربعة إذ بدأوا في نقل حقائب الأموال، وغادرت السيارتان بعدها في طريقين مختلفين.

ويعكف الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد على تتبع خط سير هروب السائق لضبطه وإعادة المبلغ المستولى عليه قبل إنفاقه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.