مصادر: عفو رئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين قريبًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور عفو رئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين قريبًا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات جمهورية سابقة بالعفو عن عدد من الشباب والحالات الصحية، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك بناء على لجنة العفو الرئاسي المشكلة تنفيذًا لمؤتمر الشباب السنوى الاول الذي عقد بمدينة شرم الشيخ 2016.