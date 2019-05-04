المجلس الرئاسي الليبي يُحمّل حفتر مسؤولية هجوم داعش في سبها

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس (د ب أ)

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اللييبية في طرابلس، "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف معسكر للتدريب بمدينة سبها، وقدّم المجلس تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة الهجوم.

وحمّل المجلس، في بيان له مساء اليوم السبت، المشير خليفة حفتر المسئولية المباشرة في عودة تنظيم داعش لنشاطه الإرهابي وظهوره من جديد، بعد ما وصفه بـ"نجاح حكومة الوفاق الوطني عبر قواتها وأجهزتها في القضاء على هذا التنظيم وملاحقة فلوله وخلاياه النائمة".

وجدّد الرئاسي تحذيره من أن الاعتداء على طرابلس يخدم صالح التنظيمات الإرهابية وسيوفر لها المناخ الملائم لاستعادة أنشطتها.

Advertisements

وجاء في البيان: "لقد ترك حفتر وقواته الجنوب الليبي في فوضى، بعد أن كان يزعم بأن حربه هناك كان الهدف منها القضاء على الإرهاب، مثلما يزعم الآن في عدوانه على طرابلس، حيث زج بقواته في معركة خاسرة وخلق برعونته وشهوته العارمة للحكم واستهانته بأرواح الليبيين فوضى في كافة أنحاء البلاد".

وذكّر المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بأنه "في حال استمر في صمته تجاه ما يقوم به حفتر، فإنه يشارك في تمدد هذه الجماعات مجدداً داخل ليبيا، بعد أن تمكنت قوات الوفاق من القضاء عليها في سرت، وما تبِع ذلك من جهود كبيرة لأجهزة مكافحة الإرهاب في اقتلاع معظم خلاياه النائمة في عدة مناطق في البلاد ".

جاء بيان الرئاسي بعد ساعات من هجوم شنّته صباح اليوم جماعة مسلحة تتبع تنظيم داعش على أحد مراكز التدريب العسكري التابعة لقوات حفتر في سبها, خلّف 9 قتلى من الجنود التابعين لمركز التدريب.