بينها "حظر التعامل".. 6 قرارات لـ"غرفة السياحة" لضبط موسم العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي

أعلنت غرفة شركات السياحة، حزمة قرارات جديدة لحماية الشركات الجادة والملتزمة في ضوء المستجدات التي طرأت على موسم العمرة 1440، من إلغاء التراخيص حال مخالفة ضوابط العمرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة اليوم السبت، برئاسة حسام الشاعر رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثلي القطاع الخاص في اللجنة العليا للعمرة والحج وممثلي الشركات في مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأوضحت الغرفة في بيان اليوم السبت، أن القرارات تشمل: إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440، وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.

Advertisements

وتضمنت القرارات: رفع قرار مجلس إدارة الغرفة بإلغاء ترخيص الشركات المخالفة وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة للدكتورة وزيرة السياحة طبقا للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 68 الصادر بإنشاء الغرف السياحية، وإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان أو من تهرب من سداد الرسوم لاتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم.

وكذلك التنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية وكذلك حظر التعامل معهم في السوق المصري، إضافة إلى إيفاد لجان للمملكة العربية السعودية فوراً لرصد المخالفات ومتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة.

كما شملت القرارات استمرار عقد اجتماعات بصفة دورية بين الغرفة واللجنة العليا للعمرة والحج لمتابعة تنفيذ تلك القرارات ودراسة الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها في المرحلة القادمة والمستقبلية لحماية الشركات الملتزمة والمعتمرين على حد سواء.