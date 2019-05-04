حزب بوتفليقة يعتذر للشعب الجزائري: نطلب الصفح عن كل تصرف طائش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تقدم محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب المنتمي له الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، باعتذار للشعب الجزائري، مطالبًا أياهم بالصفح عن كل "تصرف طائش"، أو تقصير، أو تصريح غير مسؤول صدر عن الحزب.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية، قال محمد جميعي المعين حديثًا أمينًا للحزب: "نطلب الصفح من فخامة الشعب الجزائري عن كل تقصير أو تصرف طائش او تصرف غير مسؤول من جبهة التحرير الوطني".

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وأضاف: "بكل وشجاعة واقتناع، نؤكد أن جبهة التحرير الوطني، خرج من صلب الشعب، منه وإليه، ونحن على يقين أننا نكون بالشعب وبدون الشعب لن نكون أبدا".

وخرج الجزائريون مجددًا أمس، في تظاهرات حاشدة للجمعة الحادية عشرة على التوالي، مطالبين "برحيل بقايا النظام ومحاسبة الفاسدين".

وتأتي تظاهرات الشعب الجزائري في الجمعة الحادية عشرة، قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو.