فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأدانت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد قطاع غزة، وما خلفه من دمار واستهداف للمدنيين العزل، وما أدى اليه حتى الآن من استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وعشرات من الاصابات المختلفة.

وأكدت فلسطين مجددًا، زيف التباكي الأمريكي الإسرائيلي الخبيث على أوضاع شعبنا في قطاع غزة، ورأت أن هذا العدوان البشع يكشف حقيقة التوجه العدواني العنصري ضد شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة إن شعبنا ليس بحاجة لبرامج إغاثية تخفي أهداف سياسية ابتزازية تصفوية لقضية شعبنا، وانما هو بحاجة لموقف دولي حازم وحماية دولية تمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بعيدا عن الاحتلال والاستيطان.ش