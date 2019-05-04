أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية اليوم السبت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذه الليلة. المبارك لهذه الليلة. وأضافت الهيئة - في بيان صحفي - أنه بناء عليه، يكون غدا الأحد المتمم لشهر شعبان، والاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 140هجرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: غدا المتمم لشهر شعبان والاثنين أول أيام رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.