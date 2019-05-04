عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي: القارة ستتقدم للأمام خلال رئاسة السيسي

أعرب السفير محمدو لابيرنج سفير الكاميرون، عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي بالقاهرة عن ثقته في أن القارة الأفريقية ستتقدم إلى الأمام خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير لابيرنج خلال افتتاح الفعاليات الثقافية الرياضية اليوم السبت، التي أقيمت بمناسبة (يوم أفريقيا) الذي يوافق الذكرى الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، بحضور السفراء الأفارقة وأبناء الجاليات الأفريقية بالقاهرة.

وقال لابيرنج - خلال الاحتفال الذي أقيم بنادى "المقاولون العرب" - "نشهد الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسى لتحقيق التنمية والازدهار في مصر حاليا".

وأضاف أن الاحتفال بيوم أفريقيا يعد فرصة لتسليط الضوء على التنوع الذى تزخر به القارة في كافة القطاعات، لافتا إلى التركيز على مواهب الشباب من أبناء أفريقيا "قارة المستقبل".

وأكد عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي أن أفريقيا المتحدة هي أفريقيا القوية، مشيدا بالدور الكبير الذى تقوم به شركة "المقاولون العرب" في العديد من البلدان الأفريقية.

من جانبه، أعرب السفير عبد الحميد بوزايد سفير الاتحاد الافريقي بالقاهرة عن سعادته للاحتفال على أرض مصر بيوم أفريقيا الذي يوافق ذكرى تأسيس

منظمة الوحدة الافريقية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي أصبح اليوم له وثيقة مرجعية وهي (أجندة 2063)، التي تشكل رؤية مستقبلية استشرافية لما ستكون عليه قارتنا في عام 2063، الذي يوافق مرور قرن على تأسيس منظمة الوحدة.وأشار إلى أن هذه الأجندة تشمل أهدافا استراتيجية لتكون أفريقيا موحدة ومزدهرة من خلال رفع مستوى المعيشة وإقامة المشروعات وتحقيق الاندماج، لافتا إلى ما تحقق على مدى السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالسلم والأمن وحل النزاعات، وقال "عندما تتقدم أفريقيا ستصبح فاعلة على الساحة الدولية كشريك لا غنى عنه".تضمن الاحتفالية عروضا فنية من عدد كبير من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى عروض فولكلورية وعروض الأزياء ومعروض للرسوم والمنتجات اليدوية بخلاف الانشطة الرياضية.