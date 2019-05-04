قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه واثق في أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يدرك بالكامل الإمكانات الاقتصادية العظيمة لبلاده ولن يقدم على فعل شيء يتعارض مع ذلك أو ينهيه.
وأضاف ترامب، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"،أن زعيم كوريا الشمالية "يعلم أيضا أنني معه ولا يريد أن يخرق وعده لي.. الصفقة ستتم!"، في إشارة إلى اتفاق نزع كوريا الشمالية السلاح النووي مقابل تخفيف الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عليها والذي توصل
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت، في وقت سابق اليوم، عدة صواريخ قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية، حيث قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن المقذوفات قطع مسافة 125 ميلا قبل أن تسقط في المياه بين كوريا الشمالية واليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: كوريا الشمالية لن تفعل شيئًا يضر إمكاناتها الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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