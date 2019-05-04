مسئول روسي: صواريخ كوريا الشمالية إشارة لعدم جدوى الضغط العسكري أو الترهيب

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف اليوم السبت، أن كوريا الشمالية بإطلاقها للصواريخ تثبت عدم جدوى الضغط العسكري على بيونج يانج أو تخويفها.
وكتب كوساتشيف، في صفحته على موق التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، "الإشارة لا لبس فيها: بيونج يانج توضح أنه من الضروري التفاوض مباشرة معها، وليسمع أي شخص آخر، والخيار بالضغط أو التخويف لن ينجح. ومع ذلك، أود أن أرى (الجزرة) من الجانب الكوري الشمالي، في شكل الاستعداد للمفاوضات والمقترحات السلمية"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
ولفت إلى أن أي اختبارات صاروخية في هذه الحالة
وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا قصير المدى، حيث حثت كوريا الشمالية على التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء هذا الأمر.
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