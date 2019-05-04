الجزائر تعتقل سعيد بوتفليقة وتحاكم مسؤولين آخرين

قالت مصادر مطلعة في الجزائر، إن "السلطات اعتقلت سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب مديري جهاز المخابرات السابقين محمد مدين، الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق، بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول والدفع باتجاه الفوضى، مشيرة إلى أنهما سيحالان للمحاكمة العسكرية غدا. وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، تعهد مجددا بتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن ملفات فساد التي وصفها "بالثقيلة".



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