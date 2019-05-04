اخبار العالم

مادورو يدعو الجيش للتأهب تحسبا لأي هجوم أميركي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب أمام آلاف من الجنود في قاعد عسكرية الجيش إلى التأهب تحسباً لأي هجوم تقرر الولايات المتحدة شنه ضد بلاده.

ودعا مادورو، الذي يتواجه مع المعارض خوان غوايدو بعد أن أعلن نفسه رئيساً انتقالياً، الجيش إلى ان "يكون متأهباً للدفاع عن دوت الخليج وسلاحه بيده إذا تجرأت إمبراطورية أميركا الشمالية يوماً أن تطأ هذه الأرض، هذه الأرض المقدسة".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يدعو الجيش للتأهب تحسبا لأي هجوم أميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا