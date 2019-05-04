مادورو يدعو الجيش للتأهب تحسبا لأي هجوم أميركي

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب أمام آلاف من الجنود في قاعد عسكرية الجيش إلى التأهب تحسباً لأي هجوم تقرر الولايات المتحدة شنه ضد بلاده.

ودعا مادورو، الذي يتواجه مع المعارض خوان غوايدو بعد أن أعلن نفسه رئيساً انتقالياً، الجيش إلى ان "يكون متأهباً للدفاع عن دوت الخليج وسلاحه بيده إذا تجرأت إمبراطورية أميركا الشمالية يوماً أن تطأ هذه الأرض، هذه الأرض المقدسة".