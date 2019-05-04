تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في السعودية

صدر عن المحكمة العليا السعودية اليوم السبت تصريحاً، بأنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وستعقد غداً الأحد، جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.
وافادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بناء على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة".
واضافت أنه "للأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها ستعقد، إن شاء الله تعالى، جلسة مساء يوم غد الأحد وتصدر قراراً بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع".
ودعت المملكة العربية السعودية الخميس، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
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