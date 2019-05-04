ترامب "واثق" من التزام الزعيم الكوري الشمالي بوعوده

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، عن ثقته في أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "لن يخلف وعده"، بعد إعلان كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صواريخ فوق البحر.

وكتب في تغريدة "أي شيء في هذا العالم المثير للاهتمام أمر ممكن، لكنني أعتقد أن كيم جونج أون يدرك تماماً الإمكانات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئاً لوضع حد لها". وأضاف "إنه يعرف أيضاً أنني معه، ولا يريد أن يخلف وعده لي. سيكون هناك اتفاق".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت اليوم "مقذوفات" قصيرة المدى صوب بحر اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، ما دفع سول لتحذير بيونج يانج من أي تدابير من شأنه أن يصعد التوترات في شبه الجزيرة.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن بيونج يانج أطلقت المقذوفات من بلدة ونسان الساحلية الشرقية. ووصفت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية في البداية المقذوفات بأنها "صواريخ".

وقالت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن الصواريخ انطلقت لمسافة ما بين 70 و 200 كيلومتر في اتجاه بحر اليابان، وهو ما تشير سول إليه بالبحر الشرقي.

وأكد مكتب الرئيس في سول أن إطلاق المقذوفات يتنافى وروح الاتفاقيات الموقعة العام الماضي بين الكوريتين.

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ونقلت يونهاب عن رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قولها "جيشنا كان يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية وظل في حالة تأهب كامل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأميركية".

ويأتي استعراض بيونجيانج لقدرتها القتالية في وقت حساس للمفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

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ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق لنزع الأسلحة النووية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. وعقد الرجلان قمتين ولكن يبدو أن المحادثات توقفت.

وأكد البيت الأبيض في بيان "درايته" بأفعال كوريا الشمالية اليوم، لافتاً إلى أنه سيواصل "المراقبة إذا ما تطلب الأمر".

يأتي اطلاق المقذوفات بعد يوم من مطالبة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، قادة الجيش بتنفيذ الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع كوريا الشمالية لتخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين الدولتين .