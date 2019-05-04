الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة.. وإطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت "قاذفتي صواريخ" في قطاع غزة اليوم السبت. فيما أفاد شهود عيان بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المناطق الحدودية لإسرائيل مع قطاع غزة.

واستشهد شاب فلسطيني ،اليوم ، جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من دون طيار على مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في المستشفى الأندونيسي شمال القطاع، باستشهاد الشاب عماد محمد نصير وإصابة أربعة آخرين، في استهداف من قبل طائرة إسرائيلية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إنه "حتى هذه الساعة تم رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها".

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وأسدود وعسقلان، فيما هاجمت دبابات الجيش الإسرائيلي مواقع قبالة السياج الأمني الحدودي مع قطاع غزة.

ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين إسرائيليين إذ جرى اعتراض الكثير من الصواريخ كما هرع السكان إلى الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا جراء إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية.

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واستشهد 3 فلسطينيين، أمس، أحدهم برصاص الجيش الإسرائيلي وآخران في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لحركة حماس وسط قطاع غزة، وذلك بعد إصابة جنديين إسرائيليين قنصا.

وأورد مصدر أمني فلسطيني بأن "الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات جوية استهدفت ثلاثة مواقع للمقاومة شرق مخيمي البريج والمغازي، وأسفرت عن شهيدين وجريحين وألحقت أضراراً كبيرة في الموقعين".

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه استهدف موقعاً لحماس في القطاع بعد إصابة اثنين من جنوده خلال اشتباكات على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل.

من جهة أخرى، أصيب 50 فلسطينياً على الأقل بجروح مختلفة برصاص وقنابل الغاز (المسيل للدموع) منهم 10 أطفال و3 مسعفين وصحافية (محلية) شرق قطاع غزة في قمع الاحتلال لمسيرة العودة في الجمعة السابعة والخمسين» شرق قطاع غزة.