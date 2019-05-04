الرئيس التركي: المواطنون يطالبون بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مواطنيه يطالبون بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، مشيرا إلى وجود تلاعبات وإجراءات غير قانونية في تلك الانتخابات التي عقدت في 31 أذار/ مارس الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت خلال افتتاح المقر العام الجديد لـ"جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين"، في مدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، "لا نريد أن نجعل انتخابات 31 مارس ضحية للتلاعبات والإجراءات غير القانونية".

وأشار إلى أن "محاولات تقويض الاقتصاد التركي عبر أسعار الصرف لا تزال مستمرة ولكننا بتنا نمسك بزمام الأمور".

وتتجه الأنظار نحو القرار المنتظر من اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، بالنظر في الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتقديم قرارها الحاسم.



وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدم، باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.



وفي 17 نيسان/ أبريل الجاري تسلم مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.

