لبنان ودول عربية وإسلامية تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 مايو 2019 07:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن عدد من الدول الإسلامية اليوم عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عقب مغيب شمس السبت، ليكون بعد غد الاثنين أول أيام الشهر الفضيل، في حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال غدا الأحد.

وقال رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية ثقيل الشمري في مؤتمر صحفي إنه تعذر رؤية هلال رمضان اليوم السبت، وبذلك يكون غدا الأحد الخامس من مايو/أيار هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أن الاثنين هو بداية رمضان.

وأعلن دار الفتوى في لبنان بأن يوم الاثنين 6 أيار هو أول أيام شهر رمضان.

وبذلك تكون نتائج رؤية هلال رمضان في عدد من الدول الإسلامية وافقت الحسابات الفلكية التي أفادت منذ أيام بأن شعبان سيكون تاما لاستحالة رؤية الهلال مساء اليوم.

Advertisements

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن الاثنين هو أول أيام رمضان في تركيا وفق الحسابات الفلكية، وأضافت الوكالة نفسها -نقلا عن مجلس الأئمة الفدرالي في أستراليا- أن الاثنين هو أول أيام الشهر الكريم وفق الحسابات الفلكية.

يشار إلى أن كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت وليبيا والصومال واليمن تحرت رؤية هلال رمضان مساء اليوم، في حين تتحرى الهلال مساء غد كل من سلطنة عمان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيا الساعة 6:02 أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة، وبهذا يكون الاثنين هو مطلع شهر رمضان في السعودية.

وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال قد دعت، مساء السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا عنه.

وتوقع الرائي عبدالله الخضيري، وفقاً للحسابات الفلكية، أن غرة رمضان ستكون يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2019، حيث إن الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو/أيار 2019، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة، أهمها العوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا “سيكون يوم الاثنين 6 مايو/أيار غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله”.

المصدر : وكالات,مواقع إلكترونية