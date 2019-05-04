كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال يواصل قصف غزة ويغلق القطاع براً وبحراً وجواً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل، أمام حركة الصيادين الفلسطينيين وحتى إشعار آخر، بعد ما كانت فرضت طوقاً أمنياً على المنافذ البرية لها مع القطاع، وذلك بعد التصعيد المستمر في قطاع غزة.

وقالت نقابة الصيادين الفلسطينيين، إنه "تم إبلاغنا عن طريق وزارة الزراعة، بأن الاحتلال منع العمل في البحر بتاتاً أمام الصيادين".

من جانبه، قال مسؤول لجان الصيادين الفلسطينيين، زكريا بكر، إن "الاحتلال سيغلق البحر بشكل كامل، وهناك مهلة ساعة من الزمن أمام الصيادين لسحب شباكهم ومراكبهم تحسباً لإغراقها".

وفي سياق منفصل، أبلغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الجانب الفلسطيني بإغلاق معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة، بسبب الوضع في غزة الآن.

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وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة، إنها "أبلغت شركات القطاع الخاص في غزة بقرار الحكومة الاسرائيلية، إغلاق معبر كرم أبو سالم، ابتداء من يوم غد الأحد، وحتى إشعار آخر بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إسرئيل إغلاق المجال الجوي في محيط قطاع غزة، بعد التوتر الأمني الذي بدأ منذ صباح اليوم، وإطلاق رشقات صاروخية من الفصائل الفلسطينية على مدن الغلاف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إنه "في أعقاب التصعيد الأمني، فقد تقرر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والطائرات الخفيفة، في محيط 10 كم من حدود قطاع غزة".

ويتواصل التصعيد في قطاع غزة، منذ ساعات صباح اليوم السبت، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية عشرات الأهداف المختلفة في غزة، كما أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 120 صاروخاً وقذيفة مدفعية بمديات مختلفة حول غزة.