كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفصائل الفلسطينية بغزة تعلن مسؤوليتها عن قصف مواقع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، اليوم السبت، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.

وذكر بيان عن غرفة العمليات المشتركة التي تضم عدد من الفصائل أبرزها حماس والجهاد الإسلامي "تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت 29، وحتى الساعة 06:00 مساءً بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة".