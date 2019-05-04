كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفصائل الفلسطينية بغزة تعلن مسؤوليتها عن قصف مواقع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، اليوم السبت، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.
وذكر بيان عن غرفة العمليات المشتركة التي تضم عدد من الفصائل أبرزها حماس والجهاد الإسلامي "تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت 29، وحتى الساعة 06:00 مساءً بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة".
أصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح وصفت بالمتوسطة جراء سقوط قذيفة أطلقت، اليوم السبت، من قطاع غزة على إحدى المستوطنات في جنوب إسرائيل.
وأفادت القناة 13 في التليفزيون الإسرائيلي، بأن "إسرائيلية أصيبت بجروح ما بين متوسطة وخطيرة بشظية قذيفة أطلقت من قطاع غزة وسقطت في كريات غات جنوب إسرائيل".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وكتب أدرعي، على "تويتر" يقول " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".
وقال الجيش الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.
وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.
من جانبه، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعين شمالي قطاع غزة، ردا على القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة".