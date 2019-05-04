كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الجزائرية تعتقل شقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام جزائرية مساء يوم السبت بأن السلطات اعتقلت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت أيضا أن السلطات في الجزائر اعتقلت مديري جهاز المخابرات السابقين محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق.

وأضاف أن توقيف هؤلاء جاء بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول والدفع باتجاه الفوضى.

وكان قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح قد هاجم الجنرال توفيق واتهمه بالتنسيق مع جهات مشبوهة تهدف إلى دفع البلاد إلى فراغ دستوري وعرقلة مقترحات الجيش لحل الأزمة القائمة.