كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة " النيزك" المقدسية تتحدى الاحتلال الإسرائيلي وتقيم مهرجان لرعاية الأطفال الموهوبين علميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم في القدس المحتلة مهرجان المواهب العلمية، حيث تم عرض ابتكارات واختراعات الطلبة الموهوبين ضمن برنامج مؤسسة "النيزك" لاحتضان المواهب، جاء ذلك بحسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد، والذي أوضح أن المهرجان صوب اهتمامه نحو زوايا الذكاء الاصطناعي والروبوت والواقع الافتراضي بمشاركة المئات من الأطفال.

وأفاد التقرير بأن هذه المبادرة تأتي في تحد للإحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر عائقا أساسيا يعترض طريق البحث العلمي ويحول دون تطويره في فلسطين، وقد اخترع الأطفال سيارات تدور بالطاقة الشمسية، واجروا تجارب علمية على المواد المنزرعة والتربة الزراعية.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يستهدف الباحثين الفلسطينيين من خلال ملاحقتهم واعتقالهم ومنعهم من السفر.