كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لدعم السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي، مساعد الأمين العام للشئون الخارجية جان كريستوفر بليارد، استعداد الاتحاد لدعم السودان والاتفاق الذي تتوصل إليه القوى السودانية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت بالخرطوم، بالناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي.

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وأشاد المبعوث الأوروبي، بالسودان كدولة قدمت مبادرات في شتى المجالات، وكذلك ببعض الشخصيات السودانية السياسية والأدبية والفنية.

من جانبه، أطلع كباشي، المبعوث الأوروبي، على تطورات الأوضاع في السودان والدور الكبير الذي قام به المجلس العسكري الانتقالي في دعم الثورة السودانية، وحقن دماء السودانيين.

وأشاد كباشي، بدور الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الانفتاح على كل ألوان الطيف السياسي لإقامة نظام ديمقراطي في السودان.