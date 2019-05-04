كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى لأول مرة منذ 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي في أول عملية إطلاق صواريخ منذ 2017 مع تصعيدها الضغط على الولايات المتحدة.

وذكر مكتب هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم /السبت/ - أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى من مدينة (ونسان) في نحو الساعة التاسعة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، مشيرا إلى أنه يجري تحليلا مشتركا مع الولايات المتحدة.

فيما أكدت هيئة الأركان المشتركة فيما بعد أن عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.

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كانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية.

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تعهد بألا يجري تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.

يأتي إطلاق الصاروخ بعد اختبار كوريا الشمالية لما وصفته بنظام للأسلحة التكتيكية، كما أن إطلاق الصاروخ يزيد من الضغط الذي تمارسه كوريا الشمالية على واشنطن في محادثات إنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وعقد كيم اجتماعي قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخفقا في تحقيق تقدم بشأن إنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي بسبب الخلاف على إزالة الأسلحة وتخفيف العقوبات.