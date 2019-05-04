كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قيادي بفتح": إسرائيل تحاول اختراق الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بغزة لتمرير صفقة القرن (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رأفت عليان، القيادي في حركة فتح، إن الحملات الإسرائيلية التصعيدية ضد أهالي غزة ليست المرة الأولى، لافتًا إلى أن كل هجوم تشنه حكومة الاحتلال على قطاع غزة له أهداف محددة.

وأضاف عليان، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الهدف الإسرائيلي من الهجوم المتكرر على قطاع غزة هو فصلها عن الضفة الغربية، وتعزيز الانقسام الفلسطيني، وخلق قيادة جديدة بديلة لمنظمة التحرير الفلسطيني، موضحًا أن إسرائيل تهدف إلى شق الصف داخل حركة المقاومة الفلسطينية.

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وأشار القيادي بحركة فتح إلى أن إسرائيل تريد اختراق الاجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بقطاع غزة، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي جراء هذه الهجمات هي حلول مرحلية تنسجم مع ما يعرف بصفقة القرن وإبعاد منظمة التحرير عن التفاوضات وفرض واقع جديد على المستوى السياسي.

يذكر أن سلطات الاحتلال قررت فتح الملاجئ حتى مسافة 40 كيلومترا من غزة وإغلاق المجال الجوي في حدود عشرة كيلومترات من الحدود مع القطاع، ويتزامن هذا التصعيد فيما تستضيف القاهرة جولة من المحادثات مع حركتي حماس والجهاد لبحث التهدئة في غزة.