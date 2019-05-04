كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة إيرانية تقضى بسجن شقيق الرئيس الإيرانى بتهم فساد مالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم السبت، حكما ابتدائيا بالسجن على حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ لاتهامه بمخالفات مالية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن رئيس المجمع القضائي للدولة في طهران قاضي حسين، قوله إن المحكمة برأت حسين فريدون من بعض التهم المنسوبة إليه، فيما أصدرت الحكم ضده بالسجن، فيما يتعلق بتهم أخرى.

Advertisements

وأشار قاضي حسين إلى أن تفاصيل الحكم سيتم الإعلان عنها عندما يصبح الحكم نهائيا.

واعتُقل فريدون الذي يشغل منصب المستشار الخاص لروحاني، في يوليو 2017، قبل أن يُفرج عنه بكفالة مالية وخضع للتحقيق منذ تلك الفترة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن حسين فريدون متهم باختلاس 15 مليون دولار والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقي رشاوى عديدة.