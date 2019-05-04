مدرب صانداونز يهنئ الوداد ويؤكد: كانوا الأفضل وهذه أحوال كرة القدم

اعترف بيتسو موسيماني، مدرب فريق صانداونز الجنوب إفريقي، بقوة الخصم الوداد الرياضي، الذي تمكن من اقتناص بطاقة العبور إلى مباراة النهائي من دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح مدرب صانداونز، عشية اليوم السبت، بعد الندوة الصحفية التي تلت مباراة إياب النصف: “الوداد قدم لقاءً كبيرا واستحق التأهل، لقد واجهنا فريقاً منظما وقف نداً قويا طيلة التسعين دقيقة”.

وشدد المتحدث ذاته، بأنه أعطى تعليماته للاعبيه بإقتناص الهدف، إلا أن التركيز غاب عن المجموعة، كما أن تدخلال الوداد لامتصاص الضعط ساعدته في إنهاء التسعين دقيقة بشباك نظيفة.

ووجه موسيماني، التهئنة إلى ممثل الكرة الوطنية في الندوة ذاتها، معتبراً بأن أحوال كرة القدم متقلبة، والهزيمة أو الإقصاء يمكن أن يحصل لكبرى الأندية في العالم وليس فقط بالقارة السمراء.