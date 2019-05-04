فرنسا.. مسلحون بالكلاشينكوف يستولون على 20 كغ من الذهب وكميات أخرى من معادن نفيسة

أقدم أشخاص مسلحون وملثمون، أمس الجمعة، بالسطو على شركة لمعالجة المعادن النفيسة بمنطقة لودوبس شرق فرنسا، وتمكنوا من سرقة 20 كيلوغراما من الذهب.

وجرت عملية السطو المسلح في مقاولة لصناعة الحلي بشاتيون لودوك شمال بزنسون (منطقة لودوبس)، حسب وسائل إعلام فرنسية.

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق أن اللصوص، الذين كانوا ملثمين ومسلحين، اقتحموا، صباح الجمعة، مقر المقاولة، مهددين المستخدمين “الستة أو السبعة”، الذين كانوا متواجدين بها، مشيرا إلى أنه لم يصب أي أحد منهم .

وأوضح المصدر نفسه أن اللصوص وضعوا أيديهم بعد ذلك على عدة كيلوغرامات من المعادن النفيسة، خاصة الذهب. ولم يحدد المصدر كمية المعادن المسروقة ولا قيمتها.

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غير أن قنوات إخبارية ذكرت أن عصابة من سبعة لصوص استولت على 20 كيلوغراما من الذهب، وعلى كمية غير محددة من البلاتين بهذه الشركة التي تعمل في مجال صناعة الحلي.

وأضافت أن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة من نوع كلاشينكوف وبنادق رشاشة، مشيرة إلى أن افراد العصابة تمكنوا من الفرار، فيما يتم البحث عنهم من قبل الشرطة التي فتحت تحقيقا في القضية.