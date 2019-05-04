إيران تتفق مع السعودية لفصل شعائر الحج عن الخلاف السياسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسؤول إيراني بارز، أن حجاج بلاده سيؤدون "بعض المراسم العبادية" لهم داخل فنادق السعودية مؤكدا وجود اتفاق مع السعودية لفصل الشعائر عن الخلاف السياسي.

وصرّح رئيس البعثة الإيرانية للحج، على قاضي عسكر، في كلمة أمس الجمعة أمام تجمع شرقي البلاد، نقلتها وكالة أنباء فارس، أن "عدم قدرة السعودية على توفير الأمن في بعض الأماكن، لذا فقد تقرر إقامة بعض المراسم العبادية التي تجري على هامش مناسك الحج داخل الفنادق".

ولكن لم يوضح المصدر طبيعة تلك المراسم، أي إن كان لها علاقة بالتوجه الشيعي أم لا الذي تحظر السعودية عادة مظاهره داخل مراسم الحج، ولم تعلق السعودية على حديث المسؤول الإيراني حتى الآن.

وأوضح أن "الجانب السعودي وافق على أنّ تكون قضية الحج بمنأى عن العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية".

وأكد أنّ "ذلك سيزيد من كيفية أداء مناسك الحج هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية".

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وأشار إلى أن "تحسن أداء مطارات السعودية لاستقبال الحجيج خلافا لما كانت عليه في السنوات الماضية وتزويدها بإلامكانيات اللازمة".

وتابع أن "مناسك هذه الفريضة مظهرًا للوحدة في صفوف الأمة الإسلامية دون أن تكون موقعًا للخلافات بين السنة والشيعة".

وقال الرئيس الجديد لمنظمة الحج الإيراني، علي رضا رشيديان، في كانون أول/ ديسمبر 2018، إن هناك "تفاهمات" مع الرياض، بشأن موسم الحج المقبل، بمشاركة 84 ألف إيراني سيشاركون في مناسك الحج للعام الجاري، بالإضافة إلى 2500 بصفة كوادر خدمية وطبية وإدارية، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية آنذاك.

ووصل عدد الحجاج الإيرانيين الذي 86.5 ألف شخص، وهو نفس العدد تقريبا في 2017، والذي جاء بعد عام من مقاطعة إيرانية للحج، في ظل اتهامات متبادلة مع الرياض متعلقة بتدخلات إيرانية تنفيها في المنطقة.

وقد شهد موسم الحج 2015، حادثين إحداهما سقوط رافعة كبيرة، في 11 أيلول/ سبتمبر من العام ذاته، داخل الحرم المكي، الأمر الذي أدى إلى مصرع 107 أشخاص، وإصابة 238 آخرين، بخلاف حادثة تدافع منى، في 24 من الشهر نفسه، وسقط خلالها مئات القتلى والجرحى، أغلبهم من الحجاج الإيرانيين.