غزة: استشهاد رضيعة جراء الغارات الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهدت رضيعة فلسطينيّة، تبلغ من العمر عامًا وشهرين، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم، السبت.

والرضيعة هي صبا محمود أبو عرار، واستشهدت في قصف الاحتلال لبيتها شرقيّ القطاع، أدّى إلى شقيقتها بجراح متوسّطة، وأمّهما الحامل بجراح حرجة.

وباستشهاد الرضيعة يرتفع عدد شهداء اليوم في قطاع غزّة إلى 2، وعدد شهداء التصعيد الإسرائيلي منذ الأمس إلى 6، في حين أصيب 13 فلسطينيًا بجراح جراء الغارات الإسرائيليّة، اليوم، السبت.

وشيّعت جماهير غفيرة في قطاع غزة، اليوم السبت، جثامين خمسة شهداء ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أمس الجمعة.

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ففي محافظة خانيونس جنوب القطاع، شيع جثمان الشهيد رائد خليل أبو طير (19 عاما)، الذي ارتقى الليلة الماضية متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال مشاركته في المسيرات السلمية الأسبوعية شرق المحافظة.

كما شيّعت جثامين الشهداء: رمزي روحي عبدو (31 عاما) من مخيم البريج، وعبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (33 عاما) من مخيم النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (29 عاما) من مخيم المغازي، الذين ارتقوا أمس في قصف مدفعي استهدفهم شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي بلدة بيت حانون شمال القطاع تم تشييع جثمان الشهيد عماد محمد نصير (22 عاما)، الذي ارتقى اليوم في القصف المدفعي الذي استهدف مجموعة من المواطنين شرق البلدة.

ورفع المشيعون اللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد أبناء شعبنا الأعزل.