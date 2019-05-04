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انت الان تتابع تفاصيل خبر حكم بسجن شقيق الرئيس الإيراني بتهمة "الفساد" والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 06:51 مساءً - حكم القضاء الإيراني بسجن حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني، إثر إدانته بالفساد والتدخل في تعيين مسؤولين.
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء، عن المسؤول القضائي الرفيع حميد رضى حسيني أن فريدون أدين ببعض التهم وبريء من أخرى.
ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل بشأن الحكم لأنه غير نهائي وقابل للاستئناف.
يشار إلى أن السلطات ألقت القبض على فريدون في يوليو 2017، قبل أن يفرج عنه القضاء بكفالة.
ويدافع أنصار الرئيس عن شقيقه، ويعتبرون أن الاتهامات ضده "تحمل أبعاداً سياسية".
وفريدون دبلوماسي عمل في سفارة بلاده لدى ماليزيا بين عامي 1997-1989، وتتهمه المعارضة بالفساد والتدخل في تعيين مدير أحد المصارف.
يذكر أن "فريدون" هو اللقب الأصلي للرئيس حسن روحاني، وقد غيره نهاية السبعينيات.
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