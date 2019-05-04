اعتقال شقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين

وذكرت وسائل الإعلام، بحسب "سبوتنيك"، أيضا أن السلطات في الجزائر اعتقلت مديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق. وأضافت أن توقيف هؤلاء جاء بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول، والدفع باتجاه الفوضى.

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